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Пожарные проводят еженедельные рейды в общежитиях Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожарные проводят еженедельные рейды в общежитиях Нижнего Тагила

Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО
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