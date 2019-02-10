Впавший в кому после травмы на горке 7-летний мальчик умер в больнице Нижнего Тагила
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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9 февраля в реанимации больницы Нижнего Тагила умер 8-летний мальчик из поселка Ис. Ранее ребенок получил тяжелую травму головы, упав с горки.
Сюжеты: Нижний Тагил
8-летний мальчик из поселка Ис, который впал в кому после тяжелой травмы головы, умер в реанимации больницы в Нижнем Тагиле.
Об этом сообщил отец ребенка. Со слов мужчины, сначала состояние его сына стало улучшаться, его даже отключили от компрессора и начали готовить к переводу в больницу Нижней Туры. Однако 9 февраля отцу позвонили из реанимации и сообщили, что ребенок умер, пишет Ura.ru.
Напомним, что мальчик попал с инсультом в больницу Нижней Туры после падения с горки. Позже ребенка автомобиле медицины катастроф перевезли в реанимацию, в Нижний Тагил. Следователи СКР по данному происшествию завели уголовное дело.
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