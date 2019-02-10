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Впавший в кому после травмы на горке 7-летний мальчик умер в больнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hospital 834152 960 720

Впавший в кому после травмы на горке 7-летний мальчик умер в больнице Нижнего Тагила

Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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