Впавший в кому после травмы на горке 7-летний мальчик умер в больнице Нижнего Тагила

8-летний мальчик из поселка Ис, который впал в кому после тяжелой травмы головы, умер в реанимации больницы в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщил отец ребенка. Со слов мужчины, сначала состояние его сына стало улучшаться, его даже отключили от компрессора и начали готовить к переводу в больницу Нижней Туры. Однако 9 февраля отцу позвонили из реанимации и сообщили, что ребенок умер, пишет Ura.ru.