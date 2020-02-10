На Урале мужчина получил пять лет за сбитого насмерть пешехода

Сысертский районный суд вынес приговор в отношении Алексея Зырянова. Его признали виновным в совершении преступления по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, лицом, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

В ходе рассмотрения дела установлено, что восьмого октября вечером подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он двигался со стороны села Щелкун в село Аверино. На десятом километре дороги он выехал на встречную полосу, где допустил наезд на двигающегося вдоль обочины мужчину.

В результате пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.