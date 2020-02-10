Пассажирам «Уральских авиалиний» не вернули багаж после возвращения из Италии

По словам девушки, она вместе с другими пассажирами вернулась из Римини в Москву восьмого февраля.

Чемоданы с нашей ленты забирали сотрудники аэропорта. Люди интересовались, куда увозят багаж, те ответили, что это чемоданы с другого рейса. Позже выяснилось, что багаж принадлежит тем, кто прилетел еще 1 февраля, говорит девушка.

Она отметила, что забрать свой багаж смогли около 20-25 пассажиров. Около 100 человек встали в очередь, чтобы получить пояснения. Пришлось вызывать полицию аэропорта, чтобы избежать давки. Дата возврата багажа пассажирам не была сообщена. На данный момент они готовят претензию к авиакомпании. Девушка сообщила, что багаж не получили и туристы, которые прилетели из Вероны в тот же день.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» на данный момент не комментирует ситуацию.

Что касается рейса Верона — Домодедово, там багаж был загружен неполностью по причине забастовки. Ситуация была сложная, службы аэропорта работали с перебоями, сообщили изданию в пресс-службе компании.