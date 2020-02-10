Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели

По словам родственников, ребёнка выписывают домой, так как оперировать врачи его пока отказываются — недостаточно окреп.

Раз в две недели мы будем ездить на УЗИ в Екатеринбург. Инородное тело закреплено на том же месте,рассказал дедушка ребёнка.

В пресс-службе Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге TagilCity.ru подтвердили, что сейчас ребёнок готовится к выписке.

В данный момент в больнице, где пострадал ребёнок, проводится проверка, рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Проверка ведётся. Ждём пока Минздрав окончит проверку, а также ждём результатов проверки полиции. На их основе будет вынесено решение,заявил глава ведомства Владимир Мартынов.