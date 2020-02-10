Самолет, летевший в Екатеринбург, совершил экстренную посадку из-за неисправности
Сегодня, 09:47ПроисшествияФото: pixabay.com
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Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам представителей пресс-службы компании-оператора авиаузла — «Воздушные ворота Северной столицы», 10 февраля экипаж рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил диспетчерам о наличии неисправности. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место посадки судна.
Борт успешно приземлился и встал на место стоянки. Пострадавших нет.
Пассажиры находятся на терминале, аэропорт работает в штатном режиме.
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