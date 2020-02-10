В Екатеринбурге 13 автомобилей разбились на гонках по пруду
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: скрин видео, опубликованного на канале MotivEkt/ Youtube
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на старте гонок Ural Winter Endurance по Верх-Исетскому пруду разбились 13 автомобилей, пишет Знак.
Сюжеты: Екатеринбург
Участники отмечают, что три или четыре автомобиля после массовой аварии восстановлению не подлежат. Одна из предполагаемых причин случившегося — плохая видимость.
Один из гонщиков Максим Ахтямов опубликовал видео, где еще на старте удивляется плотности машин:
Я даже не знаю, зачем так плотно встали.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Александр Алексеев, Youtube.com
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей