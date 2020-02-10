В Екатеринбурге 13 автомобилей разбились на гонках по пруду

Участники отмечают, что три или четыре автомобиля после массовой аварии восстановлению не подлежат. Одна из предполагаемых причин случившегося — плохая видимость.

Один из гонщиков Максим Ахтямов опубликовал видео, где еще на старте удивляется плотности машин:

Я даже не знаю, зачем так плотно встали.