В Екатеринбурге пьяные пассажиры автобуса грозили «порезать всех»
В Екатеринбурге два нетрезвых пассажира в автобусе № 27 устроили дебош. Один из них грозился порезать людей ножом, сообщает Ура.ру.
Инцидент произошел накануне вечером. Как рассказали очевидцы, все началось с того, что кондуктор сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые громко матерились. Они напали на него, а затем и на водителя, вступившегося за коллегу.
Водитель запер дебоширов в автобусе до приезда полицейских и сообщил о случившемся диспетчеру. При этом хулиганы кричали, что порежут всех.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых диспетчер звонил в дежурную часть три раза.
Первое сообщение поступило в 23:05 от дома на улице Ленина, 81, что в автобусе дебоширят пьяные пассажиры. Второе — в 23:12 с остановки «Восточная», что пассажир кидается на кондуктора. Третье в 23:25 — пьяный пытается проникнуть в кабину водителя. На место немедленно выехал наряд ППС, пьяных дебоширов задержали и доставили в ОП № 1,сообщил Горелых.
В отношении одного из задержанных составлен административный протокол по статье «Нецензурная брань в общественном месте». В отношении второго — «Мелкое хулиганство с неповиновением представителям власти». Сейчас он доставлен в суд Ленинского района, где в ближайшее время будет принято решение о штрафе или аресте.