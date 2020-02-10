В Екатеринбурге пьяные пассажиры автобуса грозили «порезать всех»

Инцидент произошел накануне вечером. Как рассказали очевидцы, все началось с того, что кондуктор сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые громко матерились. Они напали на него, а затем и на водителя, вступившегося за коллегу.

Водитель запер дебоширов в автобусе до приезда полицейских и сообщил о случившемся диспетчеру. При этом хулиганы кричали, что порежут всех.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых диспетчер звонил в дежурную часть три раза.

Первое сообщение поступило в 23:05 от дома на улице Ленина, 81, что в автобусе дебоширят пьяные пассажиры. Второе — в 23:12 с остановки «Восточная», что пассажир кидается на кондуктора. Третье в 23:25 — пьяный пытается проникнуть в кабину водителя. На место немедленно выехал наряд ППС, пьяных дебоширов задержали и доставили в ОП № 1,сообщил Горелых.