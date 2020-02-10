В Нижнем Тагиле при неизвестных обстоятельствах погибли два подростка

Первый подросток скончался в ночь с 7 на 8 февраля, пишет «Инцидент».

Пришёл вечером домой, покушал и лег в кровать. Ночью к нему зашла мама — он лежал. Позже зашла еще раз, чтобы закрыть окно в комнате, он лежал в той же позе, она перевернула его, а он весь синий, шла пена изо рта и кровь из носа,пишет подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил».

Также сообщается, что причины смерти на данный момент установить не удалось.

О смерти второго подростка написал на своей странице «Вконтакте» местный общественник Илья Коровин.

Запись общественника о погибшем подростке Фото: страница ВК Илiя Тагильчанинъ

Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус подтвердил TagilCity.ru факт смерти несовершеннолетних, однако пояснять детали отказался, пояснив, что ведётся проверка.