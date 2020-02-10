В Нижнем Тагиле при неизвестных обстоятельствах погибли два подростка
В Нижнем Тагиле за прошедшую неделю появилась информация о смерти при неизвестных обстоятельствах двух подростков. Информация о смерти первого появилась в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил», о смерти второго в соцсетях написал местный общественник. В Дзержинском отделе СК случившееся подтвердили.
Первый подросток скончался в ночь с 7 на 8 февраля, пишет «Инцидент».
Пришёл вечером домой, покушал и лег в кровать. Ночью к нему зашла мама — он лежал. Позже зашла еще раз, чтобы закрыть окно в комнате, он лежал в той же позе, она перевернула его, а он весь синий, шла пена изо рта и кровь из носа,пишет подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил».
Также сообщается, что причины смерти на данный момент установить не удалось.
О смерти второго подростка написал на своей странице «Вконтакте» местный общественник Илья Коровин.
Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус подтвердил TagilCity.ru факт смерти несовершеннолетних, однако пояснять детали отказался, пояснив, что ведётся проверка.
Напомним, на прошлой неделе в Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила скончался 9-летний мальчик из Нижней Туры. Информация об этом появилась в группе «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил». В Дзержинском отделе СК случившееся также подтвердили.