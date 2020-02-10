В Нижнем Тагиле пройдет рейд «Автобус» для предупреждения ДТП с водителями автобусов
С 10 по 14 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на предупреждение ДТП по вине водителей автобусов, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
С начала 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 12 ДТП с участием водителей пассажирских транспортных средств В результате происшествий 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта будет проведено оперативно-профилактические мероприятие «Автобус».
Сотрудники ГИБДД будут проверять проверки транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров. Они будут работать в пунктах выпуска водителей на линию, а также по маршруту следования.
Особое внимание планируется уделить техническим неисправностям автомобилей, а также достоверности документов, необходимых для управления транспортом. Если будут выявляться нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья пассажиров, то будут приниматься меры по запрещению движения автобусов, а водители и организаторы перевозок будут наказаны.