В Нижнем Тагиле пройдет рейд «Автобус» для предупреждения ДТП с водителями автобусов

С начала 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 12 ДТП с участием водителей пассажирских транспортных средств В результате происшествий 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта будет проведено оперативно-профилактические мероприятие «Автобус».

Сотрудники ГИБДД будут проверять проверки транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров. Они будут работать в пунктах выпуска водителей на линию, а также по маршруту следования.