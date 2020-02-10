В пожаре под Нижним Тагилом погибли двое мужчин
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь на 10 февраля в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом загорелся частный дом, рассказали в отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 03.15. На площади 108 квадратных метров горели кровля, стены, потолочное перекрытие, надворные постройки, баня.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка.
Во время разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин, один из которых хозяин дома. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде одним из погибших.
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