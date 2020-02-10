В пожаре под Нижним Тагилом погибли двое мужчин

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка.

Во время разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин, один из которых хозяин дома. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде одним из погибших.