В Верхней Салде задержали тагильчанина, подозреваемого в ограблении женщины

По словам потерпевшей, злоумышленник набросился на нее со спины и стал вырывать сумку. Женщина стала сопротивляться, тогда грабитель повалил ее на снег, ударил и забрал сумку.

Через некоторое время сотрудники ППСП в районе парка Базанова задержали подозреваемого, у которого обнаружили часть похищенного имущества. Недалеко от места задержания была найдена сумка и другие вещи, которые он выбросил, так как они не представляли ценности.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Нижнего Тагила, ранее неоднократно судимый за кражи. Он пояснил, что приехал в Верхнюю Салду к другу, но встретится с ним не получилось. Чтобы добыть деньги на обратный проезд, он решил совершить грабеж.