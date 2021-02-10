Случился сердечный приступ: в Екатеринбурге водитель Jaguar умер за рулем

ДТП случилось возле дома на улице Куйбышева, 32. За рулем иномарки находился 64-летний бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Медведев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что смерть не носила криминальный характер. В Следственном комитете по Свердловской области начата проверка после обнаружения трупа в автомобиле.
По словам очевидцев, у предпринимателя случился сердечный приступ. Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. Мужчина с 1993 года торговал в Екатеринбурге офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами. Его компания не раз выигрывала госконтракты на поставку канцелярских принадлежностей для предприятий атомной промышленности, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля в Нижнем Тагиле на Гальянке за рулем Renault Logan скончался 74-летний пенсионер.