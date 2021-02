Случился сердечный приступ: в Екатеринбурге водитель Jaguar умер за рулем

Днем 9 февраля в Екатеринбурге мужчина умер за рулем Jaguar и врезался в столб.

ДТП случилось возле дома на улице Куйбышева, 32. За рулем иномарки находился 64-летний бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Медведев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что смерть не носила криминальный характер. В Следственном комитете по Свердловской области начата проверка после обнаружения трупа в автомобиле. По словам очевидцев, у предпринимателя случился сердечный приступ. Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. Мужчина с 1993 года торговал в Екатеринбурге офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами. Его компания не раз выигрывала госконтракты на поставку канцелярских принадлежностей для предприятий атомной промышленности, пишет Е1. Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля в Нижнем Тагиле на Гальянке за рулем Renault Logan скончался 74-летний пенсионер. В Нижнем Тагиле на ГГМ за рулем иномарки скончался мужчина

