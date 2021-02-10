Случился сердечный приступ: в Екатеринбурге водитель Jaguar умер за рулем

По словам очевидцев, у предпринимателя случился сердечный приступ. Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. Мужчина с 1993 года торговал в Екатеринбурге офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами. Его компания не раз выигрывала госконтракты на поставку канцелярских принадлежностей для предприятий атомной промышленности, пишет Е1.