Случился сердечный приступ: в Екатеринбурге водитель Jaguar умер за рулем

Случился сердечный приступ: в Екатеринбурге водитель Jaguar умер за рулем

Сегодня, 08:39ПроисшествияPhoto: УГИБДД по Екатеринбургу
Днем 9 февраля в Екатеринбурге мужчина умер за рулем Jaguar и врезался в столб.

ДТП случилось возле дома на улице Куйбышева, 32. За рулем иномарки находился 64-летний бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Медведев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что смерть не носила криминальный характер. В Следственном комитете по Свердловской области начата проверка после обнаружения трупа в автомобиле.

По словам очевидцев, у предпринимателя случился сердечный приступ. Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. Мужчина с 1993 года торговал в Екатеринбурге офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами. Его компания не раз выигрывала госконтракты на поставку канцелярских принадлежностей для предприятий атомной промышленности, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля в Нижнем Тагиле на Гальянке за рулем Renault Logan скончался 74-летний пенсионер.

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