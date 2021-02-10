Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

Сегодня, 11:15ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле на улице Оплетина произошел пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 9 февраля в 17.59. На улице Оплетина, 14 в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи.

Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Отмечается, что молодой мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.

Пожар на Оплетина, 14
Photo:Отдел надзорной деятельности

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле ночью произошел еще один пожар. На улице Калинина, 101 жительница одной из квартир чуть не погибла из-за пригоревшей еды. Женщина был найдена пожарными без сознания. Она решила ночью приготовить пищу и оставила ее без присмотра. В результате еда пригорела и образовала задымление. Сотрудников МЧС также вызвали соседи, которые почувствовали дым.

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