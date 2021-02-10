Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 9 февраля в 17.59. На улице Оплетина, 14 в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи.
Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Отмечается, что молодой мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.
Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле ночью произошел еще один пожар. На улице Калинина, 101 жительница одной из квартир чуть не погибла из-за пригоревшей еды. Женщина был найдена пожарными без сознания. Она решила ночью приготовить пищу и оставила ее без присмотра. В результате еда пригорела и образовала задымление. Сотрудников МЧС также вызвали соседи, которые почувствовали дым.