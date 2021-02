Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

В Нижнем Тагиле на улице Оплетина произошел пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 9 февраля в 17.59. На улице Оплетина, 14 в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Отмечается, что молодой мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Пожар на Оплетина, 14 Photo: Отдел надзорной деятельности Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле ночью произошел еще один пожар. На улице Калинина, 101 жительница одной из квартир чуть не погибла из-за пригоревшей еды. Женщина был найдена пожарными без сознания. Она решила ночью приготовить пищу и оставила ее без присмотра. В результате еда пригорела и образовала задымление. Сотрудников МЧС также вызвали соседи, которые почувствовали дым. В Нижнем Тагиле на Вагонке женщина чуть не погибла из-за пригоревшей еды

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter