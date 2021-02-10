Устроивший ДТП директор Североуральской прицефабрики остался на свободе

Устроивший ДТП директор Североуральской прицефабрики остался на свободе

Сегодня, 12:45ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Глава Среднеуральской птицефабрики Андрей Косилов избежал тюремного заключения за ДТП, в котором студентка осталась инвалидом.

Суд назначил экс-замгубернатора Челябинской области Андрею Косилову наказание в виде ограничения свободы на два года и на тот же срок лишил его права управлять транспортными средствами. Во время действия срока, Косилов не сможет покидать Сосновский район Челябинской области. Также ему запрещено выходить на улицу в вечернее и ночное время, пишет Ура.ру.

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток получила инвалидность и до сих пор питается через трубку. Прокурор попросил оставить на свободе обвиняемого и назначить ему один год и 10 месяцев ограничения свободы.

Related news:
суддтпприговоробвинительный приговорДиректорСреднеуральская птицефабрика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы