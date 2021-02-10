Устроивший ДТП директор Североуральской прицефабрики остался на свободе

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток получила инвалидность и до сих пор питается через трубку. Прокурор попросил оставить на свободе обвиняемого и назначить ему один год и 10 месяцев ограничения свободы.