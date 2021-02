В Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района

В Екатеринбурге в МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» приехали с проверкой сотрудники ФСБ.

10 февраля около 8.00 сотрудники ФСБ пришли с обыском в ДЭУ на улице Вишневая, 69. Сотрудники службы задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в силовых структурах. По информации источника, обыски продолжаются и на текущий момент. Инсайдер затруднился назвать причины проверки. Напомним, суд закрыл дело главы Кировского района Александра Лошакова. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств. Счетная палата обнаружила нарушения в работе главы. Однако процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления. В отношении подрядчика ДЭУ Михаила Петровичева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова

