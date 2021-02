В Екатеринбурге вынесен приговор главе секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной

В Екатеринбурге суд огласил приговор создательнице секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что фигурантов дела задержали в Уфе. В Уфу выезжала наиболее профессионально подготовленная группа сыщиков уголовного розыска, а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета. На железнодорожном вокзале был задержан оперуполномоченными подозреваемый — отец погибшего ребёнка. Также в городе была задержана ещё одна фигурантка — женщина 1971 года рождения, сообщил Валерий Горелых. Собранные следствием доказательства были рассмотрены судом. На основании материалов дела, судья признал главу секты Земфиру Гайнуллину виновной в нарушении закона по пункту «б» части 3 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), части 4 и части 5 статьи 33, пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Подстрекательство к истязанию, совершённому в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), статьи 156 УК РФ (Подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью), части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), части 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Photo: Пресс-служба СКР по Свердловской области В рамках расследования, были проведены более 50 экспертиз, опрошены более полусотни свидетелей. Объем всех материалов дела составил 45 томов. На основании имеющихся данных, суд приговорил преступницу к принудительному лечению в психиатрическом медицинском учреждении. Напомним, тело 9-летнего мальчика было найдено в Екатеринбурге 28 ноября 2019 года. Предполагается, что ребенка били плетками, а во рту был кляп, из-за которого он задохнулся. При этом присутствовала глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина. Удары наносил Иван Казанцев, который являлся отцом погибшего. 5 февраля в Екатеринбурге суд вынес приговор отцу ребенка. Его направили на принудительное лечение. В Екатеринбурге убивший 9-летнего сына сектант избежал тюрьмы

