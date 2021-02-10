В Екатеринбурге вынесен приговор главе секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной

Собранные следствием доказательства были рассмотрены судом. На основании материалов дела, судья признал главу секты Земфиру Гайнуллину виновной в нарушении закона по пункту «б» части 3 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), части 4 и части 5 статьи 33, пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Подстрекательство к истязанию, совершённому в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), статьи 156 УК РФ (Подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью), части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), части 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).