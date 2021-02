В Нижнем Тагиле врач-реаниматолог был избит по пути на работу

Реаниматолога из Нижнего Тагила Михаила Телицина избили по дороге на работу. Он подвозил коллегу до работы, а ее супругу это не понравилось.

Происшествие случилось в мае 2020 года. Когда мужчина ехал на работу, он был избит мужем коллеги, пишет E1 со ссылкой на сына Михаила Телицына Петра. По словам мужчины, избитого 58-летнего врача сначала госпитализировали в тагильскую больницу. У него был диагностирован инсульт. Затем Михаила переправили в Екатеринбург на вертолете и экстренно прооперировали. По словам сына, его отец две недели находился в коме, а из-за длительной интубации произошел отек легких и были повреждены дыхательные пути. Михаил перенес уже две операции по восстановлению дыхания. С отцом, по словам Петра, он общается при помощи азбуки глухонемых. Отец рассказал, как всё было. Едва он посадил коллегу в машину, неожиданно дверь рванул муж. Он его, как я понял, почти не знал, видел несколько раз. Ударил по голове. Отец сказал, что первые удары оглушили его. После нападающий залез на заднее сидение, начал бить оттуда по затылку, говорит Петр. После инцидента супруг медсестры, по словам Петра, остался на месте происшествия и дождался приезда скорой помощи. В полиции он рассказал, что ударил несколько раз. Петр рассказывает, что сначала полиция несколько раз отказала в возбуждении уголовного дела, прокуратура обжаловала отказ и отправляла дело на доследование. В результате его снова начали расследовать. На данный момент расследование проводится по ч. 1 статьи 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Оно было возбуждено на основании первоначального заключения медиков. Возможно, дело будет переквалифицировано после нового судебно-медицинского заключения медиков. Теперь нужно дождаться экспертизы, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

