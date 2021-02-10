В Нижнем Тагиле врач-реаниматолог был избит по пути на работу

Отец рассказал, как всё было. Едва он посадил коллегу в машину, неожиданно дверь рванул муж. Он его, как я понял, почти не знал, видел несколько раз. Ударил по голове. Отец сказал, что первые удары оглушили его. После нападающий залез на заднее сидение, начал бить оттуда по затылку, говорит Петр.