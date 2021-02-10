В Тагиле обрыв контактной сети на трамвайной линии на Челюскинцев попал на видео

В Тагиле обрыв контактной сети на трамвайной линии на Челюскинцев попал на видео

Сегодня, 11:26ПроисшествияPhoto: МУП «Тагильский трамвай»
В Нижнем Тагиле произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии на улице Челюскинцев. Момент происшествия попал на видео.

Обрыв произошел 10 февраля около 8.00 в районе музея-завода на улице Челюскинцев. Очевидцы сообщают в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», что в результате этого трамвайное движение оказалось парализованным. В 9.30 на месте уже велись ремонтные работы.

Video:Канал "С Тагила" на YouTube

Происшествие зафиксировали камеры «Сетей Тагила». На кадрах записи видно, что полетели искры, а ехавший трамвай остановился.

Оперативный комментарий от директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова редакции TagilCity.ru на момент публикации не удалось.

Напомним, в Нижнем Тагиле 12 января из-за аварии на трансформаторе в Нижнем Тагиле встали десятки трамваев в 30-градусный мороз.

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