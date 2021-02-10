В Тагиле обрыв контактной сети на трамвайной линии на Челюскинцев попал на видео

Обрыв произошел 10 февраля около 8.00 в районе музея-завода на улице Челюскинцев. Очевидцы сообщают в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», что в результате этого трамвайное движение оказалось парализованным. В 9.30 на месте уже велись ремонтные работы.