Через фиктивные сайты «Газпрома» у свердловчан похищено 25 миллионов рублей

При этом для вывода средств нужно заплатить еще. Так, с мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста — более одного миллиона рублей. Тогда они оба поняли, что их обманывают. В общей сложности мужчины вложили более двух миллионов рублей.