Через фиктивные сайты «Газпрома» у свердловчан похищено 25 миллионов рублей

Чаще всего жертвами становятся люди от 31 до 66 лет. В качестве примера Горелых назвал случаи из Серова и Каменска-Уральского, где пострадали двое 40-летних мужчин. Один из них является матером на крупном предприятии, а второй — машинистом РЖД, рассказывает Горелых.
Оба они увидели рекламу инвестиций в интернете и решили попробовать. Названия были созвучны с проектами «Газпрома», но при этом не имели к нему никакого отношения.
Схема действий мошенников следующая — жертва регистрируется на нужном сайте и ей звонят «эксперты», которые просят установить программу или пройти регистрацию на биржевых платформах. Там жертва видит виртуальную прибыль, которая растет, и вкладывает еще больше.
При этом для вывода средств нужно заплатить еще. Так, с мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста — более одного миллиона рублей. Тогда они оба поняли, что их обманывают. В общей сложности мужчины вложили более двух миллионов рублей.