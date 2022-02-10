Через фиктивные сайты «Газпрома» у свердловчан похищено 25 миллионов рублей

Через фиктивные сайты «Газпрома» у свердловчан похищено 25 миллионов рублей
Через фиктивные сайты «Газпрома» у свердловчан похищено 25 миллионов рублей
Сегодня, 17:56ПроисшествияФото: 1MI

25 млн похищено у свердловчан через поддельные сайты «Газпрома»

Мошенничество с фиктивными сайтами «Газпрома» появилось в Свердловской области. Жертвы потеряли уже 25 миллионов рублей, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Чаще всего жертвами становятся люди от 31 до 66 лет. В качестве примера Горелых назвал случаи из Серова и Каменска-Уральского, где пострадали двое 40-летних мужчин. Один из них является матером на крупном предприятии, а второй — машинистом РЖД, рассказывает Горелых.

Оба они увидели рекламу инвестиций в интернете и решили попробовать. Названия были созвучны с проектами «Газпрома», но при этом не имели к нему никакого отношения.

Схема действий мошенников следующая — жертва регистрируется на нужном сайте и ей звонят «эксперты», которые просят установить программу или пройти регистрацию на биржевых платформах. Там жертва видит виртуальную прибыль, которая растет, и вкладывает еще больше.

При этом для вывода средств нужно заплатить еще. Так, с мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста — более одного миллиона рублей. Тогда они оба поняли, что их обманывают. В общей сложности мужчины вложили более двух миллионов рублей.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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