Мужчина в Невьянске забил до смерти знакомого кувалдой

Жителя Невьянска обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Будучи пьяным, мужчина подрался со своим знакомым. Тот упал на пол и не смог больше встать, так как злоумышленник размозжил ему голову кувалдой.
Криминалисты считают, что обвиняемый нанес не менее 20 ударов по голове и ребрам потерпевшего. Пролежав в Невьянской больнице неделю, травмированный пациент скончался.
Рассмотрев это дело, прокуратура передала материалы в суд. По закону обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.