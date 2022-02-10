Мужчина в Невьянске забил до смерти знакомого кувалдой

50-летний житель Невьянска 20 раз ударил знакомого кувалдой

В Невьянске под суд отдали 50-летнего мужчину. По версии следствия, именно он 20 раз ударил своего знакомого кувалдой, после чего тот умер в больнице.

Жителя Невьянска обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Будучи пьяным, мужчина подрался со своим знакомым. Тот упал на пол и не смог больше встать, так как злоумышленник размозжил ему голову кувалдой. Криминалисты считают, что обвиняемый нанес не менее 20 ударов по голове и ребрам потерпевшего. Пролежав в Невьянской больнице неделю, травмированный пациент скончался. Рассмотрев это дело, прокуратура передала материалы в суд. По закону обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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