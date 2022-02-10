Пешеход под Верхней Пышмой попал под колеса Mitsubishi ASX

Пешеход под Верхней Пышмой попал под колеса Mitsubishi ASX
Пешеход под Верхней Пышмой попал под колеса Mitsubishi ASX
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области

На дороге «Верхняя Пышма — Среднеуральск» автомобиль сбил пешехода

Вечером 9 февраля на 5 километре дороги «Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть» погиб пешеход.

Подробности произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. По сообщению ведомства, установлено следующее.

Автомобиль двигался в направлении Верхней Пышмы. За рулем Mitsubishi ASX был 41-летний трезвый водитель. Мужчина, которого сбила эта машина, шел по проезжей части. От удара он получил травмы, не совместимые с жизнью.

фото с места события
Фото: ГИБДД Свердловской области

Ни значков, ни лент с покрытием, отражающим свет, на одежде погибшего не было, отмечают в областном управлении ГИБДД. Личность пешехода установлена, мужчине было 45 лет.

Проверка по факту наезда на пешехода пока продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Водитель уверяет, что ехал со скоростью, не превышающей 60 километров в час.

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