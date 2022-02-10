Самолет в Екатеринбурге возвращен на стоянку из-за пьяных дебоширов

В Екатеринбурге на борту рейса, готовившегося к отправлению в Благовещенск, очень шумно вели себя пассажиры. Они использовали нецензурную брань и отказывались исполнять требования членов экипажа.
Сотрудники полиции сообщили, что три человека в самолете были пьяны. Все они были доставили в дежурную часть и привлечены к административной ответственности.
Речь идет о двух статьях КоАП — мелком хулиганстве и нарушении правил поведения на воздушном транспорте. Официальные представители ведомства заявили, что в самолете дебоширили граждане из Тамбовской области, Подмосковья и Удмуртии.