Самолет в Екатеринбурге возвращен на стоянку из-за пьяных дебоширов

Самолет в Екатеринбурге возвращен на стоянку из-за пьяных дебоширов
Самолет в Екатеринбурге возвращен на стоянку из-за пьяных дебоширов
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге самолет вернули на стоянку из-за пьяных дебоширов

Трое граждан привлечены к ответственности за дебоширство на территории аэропорта «Кольцово». Об этом проинформировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

В Екатеринбурге на борту рейса, готовившегося к отправлению в Благовещенск, очень шумно вели себя пассажиры. Они использовали нецензурную брань и отказывались исполнять требования членов экипажа.

Сотрудники полиции сообщили, что три человека в самолете были пьяны. Все они были доставили в дежурную часть и привлечены к административной ответственности.

Речь идет о двух статьях КоАП — мелком хулиганстве и нарушении правил поведения на воздушном транспорте. Официальные представители ведомства заявили, что в самолете дебоширили граждане из Тамбовской области, Подмосковья и Удмуртии.

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