Тагильские мошенники вымогали деньги за несуществующие ДТП

Тагильцам звонили от имени их близких, якобы ставших виновниками аварий с пострадавшими. За то, чтобы не нести уголовную ответственность, гражданам предлагали платить. Звонившие просили родственников собрать все необходимое для больницы и передать пакет с вещами и деньги курьеру.