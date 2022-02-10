Тагильские мошенники вымогали деньги за несуществующие ДТП

Тагильские мошенники вымогали деньги за несуществующие ДТП
Тагильские мошенники вымогали деньги за несуществующие ДТП
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1MI

Банда тагильских мошенников вымогала деньги за несуществующие ДТП

Банду мошенников вычислила полиция Нижнего Тагила. Злоумышленники занимались вымогательством денег у горожан за их родственников, якобы попавших в ДТП.

Тагильцам звонили от имени их близких, якобы ставших виновниками аварий с пострадавшими. За то, чтобы не нести уголовную ответственность, гражданам предлагали платить. Звонившие просили родственников собрать все необходимое для больницы и передать пакет с вещами и деньги курьеру.

Из заявления официального представителя МВД Ирины Волк следует, что двое подозреваемых в мошенничестве были вычислены в ходе оперативных мероприятий при помощи камер наблюдения. Автомобиль со злоумышленниками силовики задержали в рамках спецоперации на выезде из Нижнего Тагила.

В салоне машины правоохранители обнаружили пакеты с бельем, тапочками и банными принадлежностями, а также банковские карты и свыше 150 тысяч рублей наличными.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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