Тагильские мошенники вымогали деньги за несуществующие ДТП

Тагильцам звонили от имени их близких, якобы ставших виновниками аварий с пострадавшими. За то, чтобы не нести уголовную ответственность, гражданам предлагали платить. Звонившие просили родственников собрать все необходимое для больницы и передать пакет с вещами и деньги курьеру.
Из заявления официального представителя МВД Ирины Волк следует, что двое подозреваемых в мошенничестве были вычислены в ходе оперативных мероприятий при помощи камер наблюдения. Автомобиль со злоумышленниками силовики задержали в рамках спецоперации на выезде из Нижнего Тагила.
В салоне машины правоохранители обнаружили пакеты с бельем, тапочками и банными принадлежностями, а также банковские карты и свыше 150 тысяч рублей наличными.