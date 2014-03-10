Одна лошадиная сила против трехсот: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием лошади

Случилось это в частном секторе по улице Верескова, что на ГГМ. Алексей, чья машина оказалась среди пострадавших, рассказал TagilCity.ru следующее:

Это случилось вечером в 17:00 7 марта, на улице Верескова. У дома №34 остановилось три машины, там находится цветочный магазин. А недалеко, у дома № 66, есть конно-спортивный клуб «Олимп». Оттуда и сбежала лошадь без седока. Как рассказали позже, лошадь рванула, а девушка-водитель выпала.

Две машины были припаркованы вдоль дороги, другая – в кармане. Сами понимаете, дорога в частном секторе узкая, примерно метров 6. Как рассказал Алексей, лошадь скакала по дороге, а навстречу ей ехала машина. Под машину животное, конечно, не побежало, а решило проскочить между припаркованными автомобилями. Получилось так, что конь пытался вместе с санями протиснуться между сугробом, обочиной и машинами. Сам-то пролез, но вот повозка сильно повредила стоящие авто.

У автомобиля, принадлежащего Алексею, поврежден бок (требуется полное восстановление крыльев и дверей) и задняя фара. К несчастью, у Алексея – ОСАГО, ущерб возмещаться не будет, поэтому выход один – возвращать деньги через суд. У двух других авто – КАСКО.

Добавим, на месте побывали и сотрудники ГАИ, которые оформили происшествие. В справке о ДТП они пояснили, что административный штраф возлагать на девушку не будут: в ее действиях не было нарушения ПДД.

Напомним, в прошлом году под руководством Сергея Носова в администрации обсудили обстановку с традиционным катанием тагильчан на лошадях и в гужевых повозках. Тогда стало известно, что маршрут катания на животных не должен проходить через территорию учреждений, относящихся к системе культуры, образования и здравоохранения, а также препятствовать дорожному движению или затруднять его.