20-летний тагильчанин ограбил цветочный киоск в Международный женский день (ФОТО)

Как утверждает сам грабитель, к совершению преступления его подтолкнул алкоголь, так как в деньгах он не очень-то и нуждается. Возможно, он решил проверить теорию о сверхдоходах торговцев цветами в день 8-го марта.

Тагильчанин, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в цветочный киоск и попросил сделать ему букет из роз, а сам принялся смотреть праздничные открытки. Протянув время достаточно долго, чтобы вышли все посторонние, он перегнулся через прилавок и потребовал у продавца наличность из кассы. Должно быть, его сильно разочаровали оказавшиеся там 10 тысяч рублей. Тем не менее, он забрал их и скрылся.

Продавец, 21-летняя девушка, нажала кнопку тревоги. Приехавшие сотрудники полиции не смогли найти злоумышленника по горячим следам, зато легко выяснили его личность по отпечаткам пальцев.

Молодого человека задержали на следующий день. Удалось установить его причастность к ещё одному преступлению. В конце января он отобрал у 83-летней пенсионерки сумку с продуктами и 1000 рублей.

До окончания расследования молодой человек находится под подпиской о невыезде.