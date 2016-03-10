Инквизиция в Нижнем Тагиле? Заключенный поведал о жестоких пытках в ИК-5 (ВИДЕО)

Как рассказал Сергей Гореванов, один из осужденных, он прибыл в 5-ю исправительную колонию в январе. Там зэка ждал «гостеприимный» прием: тюремщики под пытками стали требовать, чтобы он подписал документы о согласии на применение к нему физической силы и психотропных препаратов.

Эти бумаги мужчина подписывать отказался. Тогда сотрудники колонии, по его словам, начали избивать его, а после отправили голого на улицу. Там его закопали в снег и облили ледяной водой.

Чтобы спастись от пыток, Гореванов подписал все предложенные документы. А когда появилась возможность – вколол себе в живот обломанную ложку.

Вдобавок ко всему, в медсанчасти у мужчины случился сердечный приступ. Зэка отвезли в лечебно-исправительное учреждение, где врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение. Как заявляет Гореванов, из лечебного учреждения, его отправили обратно в колонию. Там ему снова стали угрожать.

В общественной наблюдательной комиссии не удивлены такими методами работы в колонии. По словам членов ОНК, к ним неоднократно поступают жалобы от заключенных на сотрудников ИК-5. Правозащитники утверждают, что во время визита наблюдательной комиссии, администрация учреждения спрятала Гореванова, чтобы те не видели синяков и ссадин.

ГУФСИН Свердловской области сейчас ждут результаты проверки прокуратуры. И отмечают, что организация, вставшая на сторону зэка, неоднократно была поймана на лжи. А сам Гореванов отбывает наказание по многим статьям, в том числе за организацию убийства, незаконное приобретение и передачу огнестрельного оружия.

Поэтому настоятельно рекомендуют не верить словам, а дождаться официальные результаты прокурорской проверки.