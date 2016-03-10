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Инквизиция в Нижнем Тагиле? Заключенный поведал о жестоких пытках в ИК-5 (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инквизиция в Нижнем Тагиле? Заключенный поведал о жестоких пытках в ИК-5 (ВИДЕО)

10 марта 2016, 16:25Происшествия
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