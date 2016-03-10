В Нижнем Тагиле мошенники взламывают страницы девушек и требуют деньги за возвращение интимных фотографий

В ходе интервью со старшим участковым уполномоченным полиции Ириной Кузнецовой, было рассказано о мошеннической схеме, получившей хождение в последнее время. Схема достаточно проста — взлом странички пользователя и шантаж с помощью найденных на ней компрометирующих фотографий.

На нашем участке случилось уже три таких случая. Девушки выкладывают в социальную сеть свои фотографии, где-то личного, а где-то даже интимного характера. Их страницы взламывают и воруют фотографии, а потом просят перевести на банковскую карту 1500 рублей. В противном случае угрожают обнародованием этих фотографий.

Это рассматривается как мошенничество, -- сказала она.

Как защититься от этого? Конечно, в первую очередь тагильчанам стоит внимательно относиться к материалам, которые они выкладываете в интернет. Неважно, фотографии это или какая-то информация.

Стоит уделить внимание безопасности своей страницы — пароль должен быть сложным. «12345», конечно, легко запомнить, но также и легко взломать, поэтому стоит прочитать рекомендации о том, как обезопасить свою страницу. Это написано в разделе помощи в любой социальной сети.

Если же страницу взломали, то необходимо обратиться в полицию, потому что ничто не помешает мошенникам требовать с вас деньги снова и снова.