В Нижнем Тагиле убийце сожительницы и её матери грозит пожизненное заключение (ФОТО)

52-летний тагильчанин обвиняется в убийстве двух женщин. Вечером 21 июня 2015 года между мужчиной и его 35-летней сожительницей произошел пьяный скандал, в результате которого злоумышленник зарезал возлюбленную. А чтобы не оставлять улик и свидетелей, мужчина убил и свою 56-летнюю тещу, находящуюся в квартире.

По словам следователей, после двух убийств обвиняемый продолжил выпивать, затем покинул квартиру. О совершении преступления пьяный мужчина признался своим соседям, однако те не поверили.

Полицию вызвали коллеги одной из убитых – женщина долго не отвечала на звонки. Таким образом, подозреваемого задержали недалеко от места жительства через два дня после убийства.

Сейчас мужчина может провести в тюрьме всю свою жизнь.