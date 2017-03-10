18 лет строгого режима получил свердловчанин за убийство кредитора своего родственника

В ходе встречи между должником и кредиторами возник конфликт и должник, испугавшись физической расправы, позвонил своему родственнику.

Приехавший родственник встал на защиту должника и нанес мужчинам огнестрельные ранения. В результате этого, как сообщает прокуратура Свердловской области, первый мужчина скончался, второй получил тяжелое ранение.

Стрелявший Салман Джамалдинов скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

В 2016 году преступника удалось задержать, накануне состоялся суд, на котором мужчину осудили на 18 лет строгого режима.