18 лет строгого режима получил свердловчанин за убийство кредитора своего родственника
10 марта 2017, 10:50Происшествия
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В декабре 2005 года, как установлено судом, двое жителей Туринска прибыли на территорию производственной базы для получения денежных средств от третьего лица.
В ходе встречи между должником и кредиторами возник конфликт и должник, испугавшись физической расправы, позвонил своему родственнику.
Приехавший родственник встал на защиту должника и нанес мужчинам огнестрельные ранения. В результате этого, как сообщает прокуратура Свердловской области, первый мужчина скончался, второй получил тяжелое ранение.
Стрелявший Салман Джамалдинов скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.
В 2016 году преступника удалось задержать, накануне состоялся суд, на котором мужчину осудили на 18 лет строгого режима.
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