20 лет тюрьмы грозит многодетной матери из Асбеста за убийство двух своих детей и попытку убийства третьего ребенка

Напомним, под видом лекарства мать давала своим детям яд. Вчера в районный суд поступило обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина призналась в убийстве двух детей – новорожденного и трехлетнего – и попытке убить своего третьего ребенка – мальчика 2007 г. р. От неминуемой смерти его спасли врачи.