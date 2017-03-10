20 лет тюрьмы грозит многодетной матери из Асбеста за убийство двух своих детей и попытку убийства третьего ребенка
10 марта 2017, 08:35Происшествия
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Многодетной матери из Асбеста предъявлено обвинение в тяжких преступлениях: женщина обвиняется в умышленном убийстве двух своих детей и попытке отравить крысиным ядом третьего ребенка, сообщает Е1.RU.
Напомним, под видом лекарства мать давала своим детям яд. Вчера в районный суд поступило обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина призналась в убийстве двух детей – новорожденного и трехлетнего – и попытке убить своего третьего ребенка – мальчика 2007 г. р. От неминуемой смерти его спасли врачи.
В отношении многодетной матери-убийцы были проведены две судебно-психиатрические экспертизы. Обвиняемая признана вменяемой, отдающей отчет своим действиям. Ей придется ответить за совершенные преступления в полной мере.
В России не предусмотрено пожизненное наказание в отношении женщин. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.
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