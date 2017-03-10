Более 777 тысяч рублей пропали из кассы ломбарда в Каменске-Уральском: подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы

Прокуратура считает, что 777 000 рублей из кассы присвоила себе 33-летняя, ранее не судимая сотрудница ломбарда: женщина работала оценщиком ювелирных изделий и оформляла фиктивные договоры о залоге ювелирных изделий. Похищенные сотрудницей средства были использованы в личных целях.