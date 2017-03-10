Диспетчерская служба такси сгорела в Академическом районе Екатеринбурга
10 марта 2017, 12:25Происшествия
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В Екатеринбурге ранним утром 10 марта сгорела диспетчерская служба такси, офис которой располагался на ул. Сахарова.
Сюжеты: Екатеринбург
В тушении пожара участвовала одна пожарная машина и 5 единиц личного состава, возгорание ликвидировали в течение часа. Площадь повреждений составила 10 кв. м.
Причины инцидента установят после проведения соответствующих экспертиз, в пожаре никто не пострадал, сообщает «Наша Газета».
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