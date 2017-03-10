Экс-министр здравоохранения Свердловской области задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели задержание экс-министра здравоохранения уральского региона. Операция по его задержанию готовилась заранее.

Напомним, Аркадий Белявский уволился со своего поста 12 мая прошлого года в связи с громким скандалом по делу МУГИСО и неожиданно покинул страну, уехав в Израиль.

По предварительным данным, чиновник сейчас находится в СИЗО в Лефортово. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не дают.