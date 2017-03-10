Молодой парень выпал из окна 16-этажной высотки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Один из них рассказал, что знает погибшего: молодой человек учился в училище и работал в пиццерии. Также очевидец предположил, что тот состоял в одной из «групп смерти», печально известных в соцсетях, где происходит психологическое воздействие, доводящее их участников до суицида.