Сотрудница полиции в Екатеринбурге незаконно сообщала похоронному агентству информацию о трупах
10 марта 2017, 09:35Происшествия
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В Екатеринбурге была уволена сотрудница диспетчерской службы полиции. После увольнения женщина сообщила, что начальство заставляло ее сотрудничать с похоронными агентствами, сообщая им адреса с покойниками.
Сюжеты: Екатеринбург
Как заявил источник, пожелавший сохранить анонимность, за услуги похоронное агентство приобрело экс-полицейскому квартиру.
Ранее, как пишет Е1, появилась информация, что женщину задержали сотрудники СБ полиции, однако в МВД по Свердловской области данный факт не подтвердили.
Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина действительно накануне была уволена из органов, по факту ее заявления о сотрудничестве с похоронными агентствами и причастности к этому ее начальства будет проведена проверка и приняты необходимые меры реагирования.
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