Сотрудница полиции в Екатеринбурге незаконно сообщала похоронному агентству информацию о трупах

Ранее, как пишет Е1 , появилась информация, что женщину задержали сотрудники СБ полиции, однако в МВД по Свердловской области данный факт не подтвердили.

Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина действительно накануне была уволена из органов, по факту ее заявления о сотрудничестве с похоронными агентствами и причастности к этому ее начальства будет проведена проверка и приняты необходимые меры реагирования.