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Утечка дизельного топлива из цистерны произошла на станции Шарташ в Екатеринбурге: ликвидация заняла три часа (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утечка дизельного топлива из цистерны произошла на станции Шарташ в Екатеринбурге: ликвидация заняла три часа (ФОТО)

10 марта 2017, 09:25Происшествия
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