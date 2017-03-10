Утечка дизельного топлива из цистерны произошла на станции Шарташ в Екатеринбурге: ликвидация заняла три часа (ФОТО)
10 марта 2017, 09:25Происшествия
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9 марта в Екатеринбурге на ж/д станции «Шарташ» из грузового вагона произошла утечка дизельного топлива. На месте инцидента работали сотрудники МЧС и СвЖД.
Сюжеты: Екатеринбург
Аварийно-восстановительные работы длились три часа. Протечку обнаружили в вечернее время путейцы, пишет Е1. Поврежденную цистерну отогнали на другой путь.
Сейчас опасности для окружающей среды нет, при ЧП никто не пострадал.
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Фото: Оперативные ночные новости; E1.RU
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