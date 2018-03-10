Искатели закладок перерыли двор на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сначала они рыли снег у подвала, все там истоптали, перерыли снег до самого асфальта. А потом отправились к соседнему столбу - там выдолбили яму рассказал TagilCity.ru местный житель.

Трое мужчин долго не могли найти то, ради чего рыли снег и землю, говорят очевидцы. Позже искатели куда-то звонили, видимо, для уточнения места закладки.

Такие ночные гости для этого двора - не редкость. Жители близлежащих домов сообщают, что у 4 и 5 подъезда дома №7 по ул. Валегинская постоянно ведутся поиски закладок. Собеседник редакции рассказал, что у этого дома подобные раскопки происходят несколько раз в месяц.

Очевидцы обратились в отдел полиции №17. Дежурный принял заявление, далее полиция сможет использовать информацию в своих расследованиях. В полиции Нижнего Тагила напоминают, что в случае обнаружения закладчиков в ваших дворах, необходимо звонить по телефону 02.

Мы позвонили в полицию, они выслали ППС. Но эти наркоманы уже успели уйти, поэтому мы поехали писать заявление говорят жители.