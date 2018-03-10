Пьяный лихач насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

9 марта в Кушве водитель Volkswagen Passat, находясь в состоянии алкогольного опьянения , превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщает «ОТВ», водитель утверждает, что пешеход шла посередине дороги и не реагировала на звуковые сигналы. После осмотра тела девушки оказалось, что она была в наушниках. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости.