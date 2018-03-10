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Пьяный лихач насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный лихач насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

10 марта, 10:35Происшествия
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