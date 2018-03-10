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«Светло, как днем»: мебельный цех на 2 000 кв. м горел ночью в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Светло, как днем»: мебельный цех на 2 000 кв. м горел ночью в Екатеринбурге (ВИДЕО)

10 марта, 12:30Происшествия
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