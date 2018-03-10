«Светло, как днем»: мебельный цех на 2 000 кв. м горел ночью в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сообщение о пожаре поступило в МЧС уральской столицы 9 марта около 23:00. Горел склад с продукцией и цех по изготовлению мебели на ул. Бисертская. Как утверждают местные жители, из-за бушующего огня за окнами в соседних домах было светло, как днем.

Пламя распространилось на площади более 2 000 кв. м, для ликвидации ЧП были направлены 19 машин спецтехники и более 50 пожарных. На место также выехала машина скорой помощи. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Полностью потушить огонь спасателям удалось через 3 часа. Сейчас в причине возгорания разбираются эксперты и пожарные дознаватели, пишет E1.ru.