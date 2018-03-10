Житель Тамбова забил до смерти четырехлетнюю падчерицу за непослушание
10 марта, 11:35Происшествия
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Мужчина из Тамбова решил кардинальным способом успокоить 4-летнюю падчерицу. Чтобы девочка не капризничала, отчим забил её до смерти.
Утром 8 марта жительница Тамбова обнаружила бездыханное тело 4-летней дочери. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сожитель женщины.
Следователи считают, что мужчина до смерти забил ребёнка после того, как девочка не хотела успокаиваться и продолжала плакать.
В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, сообщает «Московский комсомолец».
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