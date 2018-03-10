Житель Тамбова забил до смерти четырехлетнюю падчерицу за непослушание

Утром 8 марта жительница Тамбова обнаружила бездыханное тело 4-летней дочери. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сожитель женщины.

Следователи считают, что мужчина до смерти забил ребёнка после того, как девочка не хотела успокаиваться и продолжала плакать.