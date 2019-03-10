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14-летняя девушка не вернулась домой в посёлке под Берёзовским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14-летняя девушка не вернулась домой в посёлке под Берёзовским

Сегодня, 21:10ПроисшествияФото: vk.com/poproriw
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