14-летняя девушка не вернулась домой в посёлке под Берёзовским
Сегодня, 21:10ПроисшествияФото: vk.com/poproriw
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Глухову Кристину разыскивают знакомые, родственники и добровольцы поисковых отрядов. В последний раз девушку видели 4 марта.
В посёлке Шишкино под Берёзовским организованы поиски 14-летней Кристины Глуховой, которая пропала без вести 4 марта. Девушка была одета в чёрную шапку, синий пуховик, чёрные леггинсы и чёрные ботинки. Рост Кристины составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы средней длины и карие глаза, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
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Любую информацию о местонахождении пропавшей девушки просьба сообщать координатору поиска по телефону 8(992)005-93-90 (Денис).
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