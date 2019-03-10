14-летняя девушка не вернулась домой в посёлке под Берёзовским

В посёлке Шишкино под Берёзовским организованы поиски 14-летней Кристины Глуховой, которая пропала без вести 4 марта. Девушка была одета в чёрную шапку, синий пуховик, чёрные леггинсы и чёрные ботинки. Рост Кристины составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы средней длины и карие глаза, передаёт поисковый отряд «Прорыв».