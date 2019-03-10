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Девочка с обильной кровопотерей доставлена в Екатеринбург после падения на нее стекла
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девочка с обильной кровопотерей доставлена в Екатеринбург после падения на нее стекла

Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: Национальная служба санитарной авиации
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