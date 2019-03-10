Девочка с обильной кровопотерей доставлена в Екатеринбург после падения на нее стекла

По предварительной информации, инцидент носит бытовой характер. Девочка с подругой играли в комнате, в это время мама потерпевшей занималась уборкой и достала из шкафа стеклянные полки. Во время игр девочки задели стекло, которое упало на одну из них. Мама в это время отлучилась на кухню, когда она вернулась в комнату, ребенок был в крови.

Девочка с колото-резаным ранением, с обильной кровопотерей и в состоянии геморрагического шока была госпитализирована вертолетом санитарной авиации. В настоящий момент ей оказана квалифицированная помощь, проведено переливание крови и сделана операция.

Участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних проведут проверку. Сейчас мама малышки находится вместе с дочкой в Екатеринбурге, а папа уже возвращается домой. Как только он вернется, его опросят, чтобы более детально восстановить картину случившегося, сообщил глава пресс-службы полиции региона Валерий Горелых.