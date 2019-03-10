Две маленькие девочки пострадали при пожаре в жилом доме в Волчанске
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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При пожаре в квартире жилого двухэтажного дома в Волчанском ГО пострадали 2 несовершеннолетних ребёнка – девочек госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
9 марта в Волчанске по улице Кольцевой произошло возгорание квартиры в двухэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 4 кв. метра, на этом пространстве огонь уничтожил практически все вещи. Среди пострадавших девочки 5 лет и 1 года, которые получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в больницы Краснотурьинска.
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С родителями девочек работают психологи, обстоятельства пожара выясняют спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ещё до прибытия пожарных из дома эвакуировались 30 человек, в том числе 10 детей,рассказали в ведомстве.
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