Две маленькие девочки пострадали при пожаре в жилом доме в Волчанске

9 марта в Волчанске по улице Кольцевой произошло возгорание квартиры в двухэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 4 кв. метра, на этом пространстве огонь уничтожил практически все вещи. Среди пострадавших девочки 5 лет и 1 года, которые получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в больницы Краснотурьинска.