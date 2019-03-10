Двое торговцев цветами были избиты толпой молодых людей в Екатеринбурге

Двое ребят в Екатеринбурге 7 марта вышли к станции метро на Уралмаше, чтобы продать цветы к празднику. К ним подошли двое неизвестных, которые сообщили, что ребята не смогут продать цветы, так как не заплатили им деньги. Молодые люди не стали вступать в конфликт, но отказались платить деньги.

На следующий день они вновь вышли к метро и продолжили торговлю. Когда один из ребят отошел к машине, его окружила толпа парней, которые стали требовать деньги за уличную торговлю. Тогда молодой человек предложил вызвать полицию. После этого три человека начали наносить ему удары руками и ногами. Торговец отбежал к метро, где находился его друг. Злоумышленники стали избивать уже двоих ребят.

Потерпевшие начали звать на помощь, на крики подошли сотрудники полиции, дежурившие в метрополитене, и задержали одного из нападавших. Остальным удалось скрыться, пишет Е1.