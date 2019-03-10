Женщина погибла при пожаре на Северном поселке в Нижнем Тагиле

На площади 10 квадратных метров в квартире на первом этаже горели домашние вещи. В подъезде дома была обнаружена женщина, которая надышалась продуктами горения, еще одна женщина находилась в квартире, она не подавала признаков жизни.

Сотрудники МЧС до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.