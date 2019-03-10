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Женщина погибла при пожаре на Северном поселке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина погибла при пожаре на Северном поселке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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