Женщина погибла при пожаре на Северном поселке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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9 марта в 20.20 в Нижнем Тагиле на ул. 7-й квартал Северного поселка произошел пожар, в результате которого погибла женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 10 квадратных метров в квартире на первом этаже горели домашние вещи. В подъезде дома была обнаружена женщина, которая надышалась продуктами горения, еще одна женщина находилась в квартире, она не подавала признаков жизни.
Сотрудники МЧС до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.
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Во время тушения пожара из жилого дома были эвакуированы 8 человек, в тушении огня принимали участие 12 огнеборцев на 3 единицах техники, сообщает МЧС по Свердловской области.
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