«Мешала другим пациентам»: в Екатеринбургской больнице женщина умерла в коридоре

Управление здравоохранения Екатеринбурга начало внутреннюю проверку по факту смерти пациентки в ГКБ № 20 30-летней Надежды Богдановой.

По словам пресс-секретаря горздрава Екатерины Макашиной, все материалы по данному факту истребованы из учреждения, на данный момент они находятся на изучении.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Лампа». Муж погибшей Андрей Богданов рассказал, что его супруга была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько дней женщина провела в палате, но потом ее кровать выставили в коридор, потому что она кричала от боли.