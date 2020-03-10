«Мешала другим пациентам»: в Екатеринбургской больнице женщина умерла в коридоре
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В больнице Екатеринбурга женщина скончалась в коридоре. Ее кровать перенесли из палаты, так как она кричала от боли и мешала другим пациентам, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Управление здравоохранения Екатеринбурга начало внутреннюю проверку по факту смерти пациентки в ГКБ № 20 30-летней Надежды Богдановой.
По словам пресс-секретаря горздрава Екатерины Макашиной, все материалы по данному факту истребованы из учреждения, на данный момент они находятся на изучении.
О происшествии сообщил телеграм-канал «Лампа». Муж погибшей Андрей Богданов рассказал, что его супруга была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько дней женщина провела в палате, но потом ее кровать выставили в коридор, потому что она кричала от боли.
По словам мужчины, он сообщил докторам, что супруга плохо дышит. Однако за три часа никто к ней не подошел.
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