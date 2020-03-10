Тагильские инспекторы ГИБДД подозреваются в превышении полномочий. СКР ведет проверку

По словам потерпевшего, все произошло 11 января на улице Коммуны. Его автомобиль остановил наряд ДПС, полицейские спросили документы. Когда мужчина вышел на улицу, его пассажиры уже стояли в наручниках. Один из них получил от полицейского подсечку и рухнул на снег, другой также через некоторое время упал.

Также потерпевший заявил, что полицейские обыскивали его машину без понятых. Он уверяет, что на тот момент был трезвый, однако сотрудники ГИБДД якобы заставили его написать отказ от медосвидетельствования.

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Мужчина обратился к адвокату, и вместе они подали жалобу на действия полицейских в управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В ответе УСБ говорится, что в ходе рассмотрения обращения обнаружены признаки превышения должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Материалы проверки переданы в СК России по Свердловской области.