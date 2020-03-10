В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

По информации издания, ребенок упал с восьмого или девятого этажа дома на улице Волгоградской, 18. Девочку госпитализировали, однако врачам спасти ее не удалось.

В СК пояснили, что по факту смерти ребенка начата проверка. По предварительным данным, криминала в смерти девочки нет.