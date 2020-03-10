В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 10 марта из окна выпала 11-летняя девочка, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации издания, ребенок упал с восьмого или девятого этажа дома на улице Волгоградской, 18. Девочку госпитализировали, однако врачам спасти ее не удалось.
В СК пояснили, что по факту смерти ребенка начата проверка. По предварительным данным, криминала в смерти девочки нет.
Напомним, что несколько подобных случаев произошли в столице Урала 8 и 9 марта. Тогда из окон многоэтажек выпали две девушки и мужчина.
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