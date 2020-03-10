В Нижнем Тагиле под колесами поезда погиб машинист

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 марта на станции Смычка в Нижнем Тагиле под колесами поезда погиб 49-летний мужчина, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, погибшим является машинист электровоза, работавший на этой станции. В день инцидента он находился на выходном.
В настоящий момент по факту смерти тагильчанина проводится проверка, опрашиваются бригада локомотива, родственники погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 8 марта в Нижнем Тагиле на станции Смычка с рельсов сошли два грузовых вагона.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей